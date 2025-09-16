آغاز کشت دانه روغنی کلزا در 5000 هکتار از اراضی استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت کشت دانه روغنی کلزا، تمهیدات لازم برای تأمین و تدارک بذور اصلاح‌شده و سایر نهاده‌های مورد نیاز انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه کشت این محصول تا 20 مهرماه در اراضی استان ادامه خواهد داشت به کشاورزان استان توصیه نمودند تنها در اراضی با آب مطمئن به کشت این محصول راهبردی اقدام نمایند.

جلیلوند همچنین یادآور شد: میزان کود مورد نیاز برای کشت کلزا بر اساس توصیه‌های فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تعیین می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال زراعی جاری، سطح پیش‌بینی‌شده برای کشت این محصول به‌طور کامل محقق شود.

