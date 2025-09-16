مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
آغاز کشت دانه روغنی کلزا در 5000 هکتار از اراضی استان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز کشت دانه روغنی کلزا در اراضی این استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه الگوی کشت، پیشبینی میشود حدود 5000 هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول استراتژیک برود.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلوند با اعلام این خبر افزود: با توجه به اهمیت کشت دانه روغنی کلزا، تمهیدات لازم برای تأمین و تدارک بذور اصلاحشده و سایر نهادههای مورد نیاز انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه کشت این محصول تا 20 مهرماه در اراضی استان ادامه خواهد داشت به کشاورزان استان توصیه نمودند تنها در اراضی با آب مطمئن به کشت این محصول راهبردی اقدام نمایند.
جلیلوند همچنین یادآور شد: میزان کود مورد نیاز برای کشت کلزا بر اساس توصیههای فنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تعیین میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال زراعی جاری، سطح پیشبینیشده برای کشت این محصول بهطور کامل محقق شود.