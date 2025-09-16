به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی شکری، رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش البرز در جمع خبرنگاران با اعلام رضایتمندی از همکاری شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ در این استان اظهار کرد: امسال سومین سالی است که بیمه اکمل درمان با همکاری این شرکت برای بازنشستگان آموزش و پرورش البرز اجرا می‌شود و طی این مدت خدمات شایسته‌ای در حوزه درمان و تأمین هزینه‌های پزشکی ارائه شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بازنشستگان کشوری پس از حقوق و معیشت، موضوع درمان است، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از بازنشستگان در سن بالای ۶۰ سال قرار دارند، تأمین هزینه‌های پزشکی برای آنان به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است.

شکری افزود: در حال حاضر ۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت بیمه پایه کسر می‌شود اما به دلیل محدودیت خدمات درمانی در مراکز دولتی طرف قرارداد، این بیمه پاسخگوی هزینه‌های بالای پزشکی نیست و ناچار به استفاده از بیمه تکمیلی دیگر هستیم.

رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه بسیاری از بازنشستگان به ‌رغم پرداخت چندین حق بیمه همچنان با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های درمانی مواجه‌اند، ادامه داد: بر همین اساس کانون بازنشستگان قرارداد جدید بیمه اکمل را با بیمه آتیه‌سازان حافظ منعقد کرد تا بخش بیشتری از هزینه‌های مازاد درمانی جبران شود.

وی تصریح کرد: طبق قرارداد جدید، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به همراه اعضای خانواده تحت پوشش بیمه اکمل قرار گرفته‌اند. همچنین برخی از خدمات بدون نیاز به پرداخت حق بیمه تکمیلی و از طریق بیمه اکمل ارائه می‌شود.

شکری ارائه خدمات دندانپزشکی و داروخانه در مراکز طرف قرارداد آنلاین را از مزایای این قرارداد عنوان کرد و افزود: این اقدام موجب سهولت دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی شده است.

رئیس کانون بازنشستگان فرهنگی البرز در پایان خاطرنشان کرد: پرداخت هزینه‌های پزشکی بیمه‌شدگان توسط شرکت آتیه‌سازان حافظ ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری انجام می‌شود؛ موضوعی که طی دو سال گذشته رضایتمندی بازنشستگان را در مقایسه با سایر بیمه‌ها افزایش داده است.

