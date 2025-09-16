اعزام بالگرد اورژانس برای نجات مرد مصدوم در منطقه کوهستانی دزفول
یک فروند بالگرد اورژانس روز سهشنبه برای انتقال مردی ۵۵ ساله که در منطقه کوهستانی احمدفداله دزفول دچار سانحه شده بود، به پرواز درآمد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفته سیامک قهاری، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی شهید رئیسی دزفول، این فرد اهل روستای کول سیرا هنگام سقوط از ارتفاعِ حدود پنج متر، دچار آسیب جدی به سر، کاهش سطح هوشیاری، سرگیجه و استفراغ مداوم شد.
وی افزود: «با توجه به تداوم علائم و خطر تشدید وضعیت بیمار، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، درخواست اعزام اورژانس هوایی ثبت شد.»
قهاری توضیح داد: بهورز مستقر در روستای کول سیرا تا زمان رسیدن بالگرد، تحت راهنمایی پزشکی، مراقبتهای حمایتی لازم را انجام داد و بیمار پس از پایدار شدن شرایط حیاتی، توسط اورژانس هوایی به بیمارستان منتقل شد.
مسئول مرکز شهید رئیسی همچنین از همکاری مرکز فوریتهای پزشکی دزفول قدردانی کرد و یادآور شد: مرکز خدمات جامع سلامت احمدفداله با جمعیتی حدود سه هزار و ۶۶۴ نفر در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد و بهصورت شبانهروزی توسط دو تیم شامل پزشک، ماما و پرستار به اهالی منطقه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میدهد.