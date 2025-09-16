خبرگزاری کار ایران
آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/اهواز و هویزه در شرایط حاد

آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/اهواز و هویزه در شرایط حاد
بررسی سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد هوای هفت شهر خوزستان آلوده است که از این تعداد هوای هویزه و اهواز در وضعیت خطرناک تنفسی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه طبق اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، وضعیت شهر اهواز با شاخص ۳۱۱ و هویزه ۵۰۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت خطرناک تنفسی قرار دارد.

همچنین در این مدت شهر هندیجان با شاخص ۱۵۳ و ماهشهر ۱۵۵ در وضعیت ناسالم قرار دارد.

براساس این گزارش وضعیت هوا در شهرهای امیدیه با شاخص ۱۴۹، بهبهان ۱۱۰ و شوش ۱۲۶ برای گروه های حساس ناسالم اعلام شد.

وضعیت هوا در اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، رامشیر، رامهرمز، سوسنگرد، شادگان، گتوند، لالی، ملاثانی و هفتکل قابل قبول گزارش شده است

هوای شهر دزپارت نیز در روز جاری سالم و پاک گزارش شده است.

