۱۹ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده است/رفع مشکلات واحدهای تولیدی در استان

کد خبر : 1686730
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: با توجه به تاکیدات ویژه دولت و استاندار لرستان برای رفع موانع تولید تاکنون ۱۹ جلسه ستاد تسهیل برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هر ۹ روز یکبار جلسه ستاد تسهیل برگزار شده تا زمینه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی از جمله روند اخذ تسهیلات، مجوزها و…برطرف شود. 

وی ادامه داد: بخش عمده مشکلات واحدهای استان از جمله موضوعاتی بانکی، بیمه ای، مالیاتی و…ابتدا در کمیته کارشناسی بررسی و در نهایت به ستاد تسهیل، ارجاع می‌شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تاکید کرد: باوجود ظرفیت‌های برخی صنایع و واحدهای تولیدی، صنعتی و…استان برگزاری منظم و مستمر این جلسات، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان استان دارد. 

امیدی تصریح کرد: در این جلسه مشکلات کارخانه‌های نساجی بروجرد، سردخانه صنعتی زاگرس، داروسازی خرمان، تعاونی ۶۷۹ پایکار، شرکت هستی پخش جاوید، تولیدکنندگان پودر مکانیزه الیگودرز، شرکت خمیرمایه لرستان، شرکت تولید مواد معدنی کانیاز ساعی مورد بررسی قرار گرفت. 

وی گفت: در این راستا برای رفع مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و تعزیرات نساجی بروجرد با دستگاه‌های کشور مکاتبه می‌شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان  افزود: این واحد یکی از واحدهای فعال استان است که با روال بهتری وارد فاز تولید شده و در ماه‌های آتی، درآمد بیشتری هم می‌تواند داشته باشد. 

وی ادامه داد: همچنین مشکلات موجود برای بهره برداری از سردخانه دلفان به زودی برطرف می‌شود. 

امیدی گفت: باتوجه به اهمیت مسأله ترابری واحدهای پودر مکانیزه و وجود سامانه برخط الکترونیک برای ارسال بار الیگودرز، مقرر شد مصوبه شورای تامین الیگودرز در این حوزه اجرا شود.

