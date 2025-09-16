خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار رشت:

با احیای آب‌بندان‌ها منابع آبی را مدیریت کنیم

با احیای آب‌بندان‌ها منابع آبی را مدیریت کنیم
کد خبر : 1686717
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار رشت گفت: در بارندگی اخیر بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب آب وارد منطقه شد که بخش زیادی از آن به دلیل نبود زیرساخت ذخیره‌سازی هدر رفت. اگر تنها یک‌سوم آن ذخیره می‌شد، می‌توانست سهم بزرگی در تأمین نیاز کشاورزی استان داشته باشد.

به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری در جلسه ساماندهی آب‌بندان‌های شهرستان، با اشاره به چالش‌های ناشی از خشکسالی‌های متوالی اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ خشکسالی در گیلان آغاز شد و هر سال شرایط دشوارتر شده است. بنابراین باید با استفاده بهینه از بارش‌ها و احیای آب‌بندان‌ها، منابع آبی را مدیریت کنیم.

وی افزود: در بارندگی اخیر بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب آب وارد منطقه شد که بخش زیادی از آن به دلیل نبود زیرساخت ذخیره‌سازی هدر رفت. اگر تنها یک‌سوم آن ذخیره می‌شد، می‌توانست سهم بزرگی در تأمین نیاز کشاورزی استان داشته باشد.

میرغضنفری احیای انهار و آب‌بندان‌ها را نه‌تنها یک ضرورت برای کشاورزی بلکه فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با تجمیع چند آب‌بندان، علاوه بر مدیریت آب، در حوزه گردشگری و ایجاد درآمد برای روستاها نیز وارد عمل شوند. بهره‌برداری محلی در اولویت است و دهیاران و شوراها باید زمینه مشارکت را فراهم کنند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه «آب الفبای آبادانی است»، خاطرنشان کرد: باید به‌جای انتظار برای نزولات آسمانی، با مشارکت مردم و بخش خصوصی از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم. استفاده از نیروهای بومی و همراهی روستاها نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: ساماندهی آب‌بندان‌ها می‌تواند همزمان سه هدف مهم یعنی تأمین نیاز کشاورزی، توسعه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار را برای منطقه محقق کند و این مهم تنها با همدلی دستگاه‌های اجرایی و حضور سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی