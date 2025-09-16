به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری در جلسه ساماندهی آب‌بندان‌های شهرستان، با اشاره به چالش‌های ناشی از خشکسالی‌های متوالی اظهار کرد: از اواخر دهه ۷۰ خشکسالی در گیلان آغاز شد و هر سال شرایط دشوارتر شده است. بنابراین باید با استفاده بهینه از بارش‌ها و احیای آب‌بندان‌ها، منابع آبی را مدیریت کنیم.

وی افزود: در بارندگی اخیر بیش از یک و نیم میلیون مترمکعب آب وارد منطقه شد که بخش زیادی از آن به دلیل نبود زیرساخت ذخیره‌سازی هدر رفت. اگر تنها یک‌سوم آن ذخیره می‌شد، می‌توانست سهم بزرگی در تأمین نیاز کشاورزی استان داشته باشد.

میرغضنفری احیای انهار و آب‌بندان‌ها را نه‌تنها یک ضرورت برای کشاورزی بلکه فرصتی برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با تجمیع چند آب‌بندان، علاوه بر مدیریت آب، در حوزه گردشگری و ایجاد درآمد برای روستاها نیز وارد عمل شوند. بهره‌برداری محلی در اولویت است و دهیاران و شوراها باید زمینه مشارکت را فراهم کنند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه «آب الفبای آبادانی است»، خاطرنشان کرد: باید به‌جای انتظار برای نزولات آسمانی، با مشارکت مردم و بخش خصوصی از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم. استفاده از نیروهای بومی و همراهی روستاها نیز در این مسیر نقش تعیین‌کننده دارد.

وی در پایان تصریح کرد: ساماندهی آب‌بندان‌ها می‌تواند همزمان سه هدف مهم یعنی تأمین نیاز کشاورزی، توسعه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار را برای منطقه محقق کند و این مهم تنها با همدلی دستگاه‌های اجرایی و حضور سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر است.

