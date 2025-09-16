احیا و ساماندهی رودخانه های خرم آباد با رویکرد ثبت جهانی

به گزارش ایلنا، بهزاد جوادی روز سه شنبه بیست و پنجم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران از تدوین طرح احیاء و ساماندهی رودخانه‌های شهر خرم‌آباد خبر داد و گفت: این طرح که با رویکرد معماری منظر و حفظ ارزش‌های تاریخی و گردشگری تدوین شده است، با هدف آمادگی برای ثبت جهانی دره‌ها و رودخانه‌های خرم‌آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو در دست اقدام است.

به گفته‌ی او، این اقدام جایگاه خرم‌آباد را در سطح بین‌المللی ارتقا داده و شرکت آب منطقه‌ای را متعهد به اجرای یک برنامه مدیریت یکپارچه و علمی می‌کند.

جوادی تصریح کرد: این پروژه تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه ترکیبی از مهندسی رودخانه، مدیریت اکوسیستم، حفاظت از میراث تاریخی و توسعه پایدار شهری است. در چارچوب الزامات یونسکو، مدیریت سیلاب با رویکرد طبیعت‌محور، ارتقای ایمنی شهری و همچنین احیای اکولوژیکی رودخانه همزمان با صیانت از آثار تاریخی دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: برای ارزیابی علمی شاخص‌های کیفیت آب و تنوع زیستی، نظام پایش و گزارش‌دهی مستمر (SDSS) طراحی خواهد شد. این طرح سه‌فازی که شامل فاز مطالعات، اجرا و بهره‌برداری است، فرصت مناسبی برای تقویت گردشگری پایدار و اقتصاد محلی فراهم می‌کند.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در پایان تأکید کرد: با همراهی و حمایت استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، این مسیر را به‌گونه‌ای پیش خواهیم برد که هم پاسخ‌گوی تعهدات بین‌المللی ایران باشیم و هم آینده‌ای پایدارتر برای شهروندان خرم‌آباد رقم بزنیم.

انتهای پیام/