دیوارهای قلعه تاریخی "مود" شهرستان سربیشه در حال فرو ریختن است/بی توجهی مسئولان به بنای یادگاری دوره زندیه و قاجار

دیوارهای قلعه تاریخی "مود" شهرستان سربیشه در حال فرو ریختن است/بی توجهی مسئولان به بنای یادگاری دوره زندیه و قاجار
نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها با ابراز ناخرسندی از خطر نابودی قلعه مود، گفت: قلعه تاریخی "مود" در شهرستان سربیشه که با شماره 3462 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و قدمت آن به دوره زندیه و قاجار بازمی‌گردد، امروز با خطر جدی تخریب و نابودی مواجه است.

حسین فنودی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: این اثر ارزشمند که با معماری منحصربه‌فرد، خندق دفاعی و 20 برج مدور، یادگاری از تاریخ شرق ایران است، سال‌هاست در بی‌توجهی مسئولان به حال خود رها شده است. 

فنودی به مواردی که نشانه‌های تخریب قلعه مود را با خود به همراه دارد اشاره داشته و افزود: چند سال پیش بخشی از دیوارهای قلعه تاریخی مود مرمت شد، اما ضلع شرقی قلعه که کمتر در دیدرَس عموم قرار دارد بدون هیچ اقدامی مرمتی رها شده است. اکنون خبرهای نگران‌کننده حاکی از آن است که برخی از برج‌های این بخش در آستانه فرو ریختن قرار گرفته‌اند. این موضوع زنگ خطری جدی برای میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی مردم شهر مود است. 

وی ادامه داد: جای تأسف است که این بنای ارزشمند، که می‌توانست ظرفیت بزرگی برای گردشگری و توسعه فرهنگی باشد، چند سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد. اقدامی که از نگاه بسیاری از کارشناسان یک اشتباه بزرگ بود. زیرا به جای تبدیل قلعه به یک مجموعه فرهنگی - گردشگری برای عموم مردم، امروز شاهد آن هستیم که درهای قلعه بر روی مردم بسته است و تنها امکان تماشای خرابی‌ها از دور وجود دارد. حتی درختان و فضای سبز داخل مجموعه نیز در حال نابودی است. 

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: قلعه باغ مود، نه‌تنها یک اثر تاریخی، بلکه شناسنامه فرهنگی شهر مود است. اگر همین امروز اقدامی برای نجات آن صورت نگیرد، فردا دیر خواهد بود. سووال اساسی اینجاست چرا مسئولان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی متولی در برابر این وضعیت سکوت کرده‌اند؟ چرا باید چنین گنجینه‌ای از تاریخ و معماری ایران به‌دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی، به ویرانه‌ای تبدیل شود؟ 

فنودی با هشدار جدی نسبت به خطر نابودی قلعه تاریخی مود، تصریح کرد: در این رابطه خواستار ورود فوری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی، فرمانداری شهرستان سربیشه و سایر نهادهای مرتبط برای جلوگیری از تخریب این اثر ارزشمند هستیم. همچنین انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌های آینده، زمینه بازپس‌گیری و احیای این مجموعه فراهم شود تا مردم مود و علاقه‌مندان به تاریخ، بتوانند از این میراث ملی بهره‌مند شوند، نه اینکه تنها شاهد تخریب این بنای ارزشمند باشند. 

