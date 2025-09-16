خبرگزاری کار ایران
پرداخت کامل بهای خرید تضمینی محصول کلزای کشاورزان گلستانی

مدیر تعاون روستایی گلستان گفت: وجوه خرید تضمینی ۵۸ هزار تن محصول کلزای کشاورزان استان به ارزش ۲۳۱۵ میلیارد تومان بطور کامل پرداخت شد.

به گزارش ایلنای گلستان، محمدرضا جامی اظهار کرد: پرداخت وجوه به حساب کشاورزان در بانک‌های کشاورزی و توسعه تعاون استان انجام شد و صرفا کمتر از یک درصد (۰.۷ دهم درصد) مانده وجوه کشاورزان به ارزش ۱۶ میلیارد تومان طی روز گذشته پرداخت و تسویه کامل شد. 

وی با پوزش از تاخیر در پرداخت بخشی از وجوه محصول کشاورزان، از تولید کنندگان محصول دانه روغنی کلزا با توجه اهمیت کشت کلزا از جنبه‌های مختلف به زراعی، رعایت الگو و تناوب کشت و همچنین کاهش وابستگی کشور به واردات روغن خام و کنجاله برای کشت محصول در سال زراعی جدید دعوت کرد. 

وی افزود: شبکه تعاون روستایی کشور از تامین کنندگان عمده و کیفی بذر کلزا است که کشاورزان می‌توانند برای تامین بذر کلزا به مراکز تعاون روستایی شهرستان‌ها مراجعه کنند.

