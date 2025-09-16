خبرگزاری کار ایران
هدیه خدمت رسانی نفت ستاره خلیج فارس به دریادلان هرمزگان

هدیه خدمت رسانی نفت ستاره خلیج فارس به دریادلان هرمزگان
پروژه های خدمت رسانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مردم شریف استان هرمزگان در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، تعدادی از پروژه های خدمت رسانی شرکت نفت ستاره خلیج فارس به مردم شریف استان هرمزگان با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونان و مدیران پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری رسید.

از شاخص ترین این پروژه ها در راستای ارج گذاری مقام شامخ شهدا، احداث و تجهیز گلزار شهید گمنام در فرودگاه بندرعباس به همت شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.

احداث و تجهیز سالن انتظار همراه بیمار بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از دیگر پروژه هایی است که در این راستا و برای آسایش و رفاه مراجعان به این مجموعه درمانی به بهره برداری رسید.

پروژه دیگر تخصیص و اجرایی نمودن برج روشنایی ورزشگاه روستای چاهو بود که با مشارکت شرکت نفت ستاره خلیج فارس در راستای گسترش فعالیت های ورزشی در استان به بهره برداری رسید.

این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال در بخش های اجتماعی، درمانی و ورزشی به دریادلان هرمزگان هدیه شد.

همچنین احداث یک مدرسه در روستای مغ احمد از توابع بندرعباس از دیگر پروژه هایی است که این مجموعه پالایشی کشور در دست ساخت و تجهیز دارد و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تقدیم دانش آموزان این روستا می کند.

شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس به ‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده سبد سوخت کشور و بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، علاوه بر تضمین امنیت تأمین سوخت کشور، عدالت محوری و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی را سرلوحه‌ خود قرار داده است و همواره با رویکردهایی نظیر ساخت و تجهیز مراکز درمانی، علمی و آموزشی در این راستا اهتمام می ورزد.

