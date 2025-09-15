به گزارش ایلنا از خوزستان، علی زلقی، با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، گفت: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، پرونده قضایی تشکیل و دستورات لازم برای بررسی همه‌جانبه علت وقوع حادثه و شناسایی عوامل احتمالی قصور صادر شده است.

وی تأکید کرد: صیانت از امنیت و سلامت شهروندان به‌ویژه کودکان از تکلیف و اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این پرونده با هرگونه کوتاهی یا سهل‌انگاری احتمالی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

لازم به ذکر است که چند روز پیش، یک کودک مسجدسلیمانی بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/