امید سینک به صنعت نفت آبادان پیوست

امید سینک به صنعت نفت آبادان پیوست
«امید سینک، وینگر باتجربه فوتبال ایران، با قراردادی رسمی به تیم صنعت نفت آبادان پیوست.»

به گزارش ایلنا از خوزستان، باشگاه صنعت نفت آبادان با جذب امید سینک، وینگر باتجربه فوتبال ایران، یک خرید مهم در نقل‌وانتقالات تابستانی انجام داد.

این بازیکن که سابقه حضور در تیم‌هایی چون آلومینیوم اراک، نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران، پیکان، هوادار تهران و استقلال خوزستان را دارد، با قراردادی رسمی به جمع طلایی‌پوشان آبادان اضافه شد.

مسئولان صنعت نفت امیدوارند حضور سینک بتواند قدرت هجومی تیم را در فصل جدید لیگ یک فوتبال ایران افزایش دهد.

 

