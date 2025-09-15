برخی از منابع کارگری طی تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان از تحصن کارگران فضای سبز شهرداری ایذه در مقابل فرمانداری و شهرداری این شهر خبر دادند.

این فعالان کارگری با ارسال تصاویری از تجمع صبح امروز کارگران گفتند: هیچ کس صدای ما را نمی شنود، سه ماه می شود که حقوقی دریافت نکرده ایم. به هر کجا که می رویم جواب قانع کننده ای دریافت نمی کنیم.

آنها افزودند: مهرماه هم رسید ولی شهرداری ایذه مطالبات ما را پرداخت نمی کند. با چه رویی به خانه برویم. چرا شورای شهر، فرماندار و نماینده فکری برای حل مشکل ما نمی کنند.

انتهای پیام/