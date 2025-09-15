لرستان آماده جذب سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر/ تولید ۴۰ مگاوات برق در مرحله عملیاتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان اظهارداشت: طبق برنامه اعلامی از سوی ریاست جمهوری، سهمیه لرستان در این زمینه تولید ۳۰۰ مگاوات برق طی ۳ سال است.

وی ادامه داد: براین اساس باید سالانه ۱۰۰ مگاوات برق در استان تولید شود تا ضمن استفاده مودیان این بخش، این میزان انرژی به شبکه برق کشور نیز اضافه شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: در این زمینه لرستان آمادگی دارد در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خانگی و…این مهم را به انجام برساند و در این راستا ۳۰ ساختگاه در استان طراحی شده و مراحل قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در این مناطق، در حال انجام است.

شاهرخی با بیان اینکه بسترهای لازم برای تولید این میزان برق در استان فراهم شده، گفت: از همه سرمایه گذارانی که بضاعت مالی و توان ورود به این حوزه را دارند می‌خواهیم که برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نمایند و نقش موثری در کمک به تولید برق در کشور داشته باشیم.

وی افزود: برهمین اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران در این حوزه هستند.

استاندار لرستان تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح کمک موثری برای کاهش خاموشی‌ها در سطح کشور و استان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز در این جلسه گفت: در راستای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان ۸ برنامه اقدام لازم در این زمینه تشریح و در حال اجراست و تکالیف دستگاه‌های مختلف نیز مشخص شده است.

شیرزاد جمشیدی افزود: طی ۸ ماه اخیر اقدامات اداری و عملیات لازم برای تولید ۴۰ مگاوات برق به مرحله نهایی رسیده تا زمینه برای تولید سالانه ۱۰۰ مگاوات برق در استان فراهم شود.

وی ادامه داد: در این راستا نیز باید ۳۰ مجموعه اداری و…همکاری‌های لازم را داشته باشند تا با تامین ۱۰۰ مگاوات برق در یکسال شاهد کاهش خاموشی‌ها در سال آینده باشیم.

