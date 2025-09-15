به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: بر اساس ماده 27 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب سال 1402 مجلس، تمامی دستگاه‌های اجرایی با همکاری اتاق‌های 3 گانه غیردولتی مکلف هستند فهرست فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را به منظور تهیه بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوزهای بدون نام ارائه کنند.

وی به اقدامات انجام شده از سوی مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار کشور در راستای صدور مجوزهای فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار کشور در حال تهیه چارچوبی برای صدور مجوزهای بدون نام برای این فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: بر اساس دستور استاندار مرکزی، در نشستی که در روز همت اقتصادی در محل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این استان برگزار شد، دستگاه‌های مربوطه مکلف شدند فهرست عناوین این فرصت‌ها را ارائه کنند که تاکنون بیش از 300 مورد به این اداره کل واصل شده است.

