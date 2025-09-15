خبرگزاری کار ایران
یک مسئول خبر داد:

رسیدگی دامپزشکی استان مرکزی به بیش از 1000 تخلف بهداشتی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 1144 مورد تخلف بهداشتی در بازرسی‌های کارشناسان دامپزشکی این استان کشف و پرونده 85 واحد متخلف به مراجع قضایی ارجاع شده است.

به گزارش ایلنا، محمد رضایی افزود: در این بازه زمانی از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی استان مرکزی 46 هزار و 542 مورد بازدید انجام شد که در نتیجه این بازدیدها 35 هزار و 85 کیلوگرم فرآورده غیربهداشتی کشف، ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان اداره‌کل دامپزشکی، در 5 ماهه نخست سال جاری 1144 مورد تخلف بهداشتی توسط دامپزشکی استان ثبت شد که از این میزان 85 مورد جهت رسیدگی و اعمال جرایم به مراجع قانونی و قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در همین بازه زمانی، با کشتار 78 هزار و 768 رأس دام سنگین و سبک در کشتارگاه‌های دام سطح این استان، 3861 تن گوشت قرمز استحصال شد و روانه بازار مصرف شده است.

رضایی به کشتار طیور و استحصال گوشت مرغ در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: با کشتار 16 میلیون و 224 هزار قطعه مرغ در کشتارگاه‌های طیور سطح این استان، 33 هزار و 354 تن گوشت مرغ استحصال، تولید و روانه بازار مصرف شده است.

وی به بازدیدهای بهداشتی انجام شده از کشتارگاه‌های سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در 5 ماهه نخست سال جاری 383 لاشه دام و 194 هزار و 442 قطعه طیور به دلیل وجود مشکلات بهداشتی در این فراورده‌ها ضبط شده و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی ضمن قدردانی از اطلاع‌رسانی شهروندان در شناسایی موارد غیربهداشتی و متخلفان عرضه فرآورده‌های خام دامی، تأکید کرد: شماره 1512 و تلفن‌های ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها همواره آماده پاسخگویی به همشهریان گرامی است.

