دستگیری عامل اسید پاشی در خمام
فرمانده انتظامی خمام از دستگیری عامل اسید پاشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ باقر رجبی ویسرودی با اشاره به تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع اسید پاشی در یکی از مناطق شهرستان گفت: ماموران انتظامی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مردی ۲۸ ساله به علت اختلافات خانوادگی با همسر خود اقدام به درگیری و پاشیدن مایع سفید کننده به روی همسر خود کرده بود افزود: مصدوم بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.
فرمانده انتظامی خمام با بیان اینکه این مرد ۲۸ ساله با اقدامات فنی و تخصصی پلیس دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: کنترل خشم و عصبانیت عامل کاهش بسیاری از جرائم است و خانوادهها باید در مواجهه با هرگونه اختلافات؛ با آرامش و از طریق قانونی برای حل مشکلات خود اقدام کنند.