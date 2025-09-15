خبرگزاری کار ایران
جانشین فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

کشف 125 هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات مشترک پلیسی مرکزی و خوزستان

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی به کشف محموله بزرگ نفت خام اشاره کرده و گفت: 125 هزار لیتر نفت خام به ارزش 80 میلیارد ریال در یک عملیات مشترک پلیس این استان با پلیس استان خوزستان کشف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ستاد احمدرضا چگنی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق سوخت مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با اشراف اطلاعاتی از تردد 4 دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق حاوی نفت خام مطلع شدند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی در عملیاتی مشترک با مأموران امنیت اقتصادی استان خوزستان موفق شدند 4 دستگاه کامیون حامل سوخت قاچاق که نفت خام منتقل می‌کردند را شناسایی کرده و متوقف کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: در بازرسی پلیس از کامیون‌های توقیفی 125 هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف شد. کارشناسان اقتصادی ارزش سوخت‌های قاچاق کشف شده در این عملیات را 80 میلیارد ریال عنوان کردند.

سرهنگ ستاد چگنی به اموال توقیف شده و دستگیری متهمان در این عملیات پلیسی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در این عملیات پلیسی 4 دستگاه کامیون توقیف شده و 6 متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

