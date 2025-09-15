امام جمعه سهند:
حامی تمام قد خبرنگاران هستم / انتقادها را در صورت رعایت انصاف می پذیرم
امام جمعه سهند، گفت: انتقاد نهتنها از مسئولان بلکه از من هم باید صورت گیرد؛ اما مهم این است که در نقد، انصاف و دقت رعایت شود تا اثرگذاری مثبت داشته باشد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر اکرمی، امام جمعه سهند، در جمع خبرنگاران و فعالان رسانهای شهر سهند، صداقت و دقت در انتقال اخبار را مهم ترین وظیفه خبرنگاران عنوان کرد و گفت: خبر باید صحیح و صادقانه باشد؛ چرا که هر گونه بیدقتی میتواند موجب آبروی ریزی و هتک حرمت شود.
امام جمعه سهند با تأکید بر جایگاه خطیر نقد در جامعه افزود: انتقاد نهتنها از مسئولان بلکه از من هم باید صورت گیرد؛ اما مهم این است که در نقد، انصاف و دقت رعایت شود تا اثرگذاری مثبت داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر اکرمی، ضمن ابراز اعتماد به اصحاب رسانه تصریح کرد: من پشتیبان شما و صدای رسای پرقدرت رسانه ها هستم و با تمام توان، حمایت همه جانبه خود را از خبرنگاران و فعالان عرصه خبر اعلام میکنم.
در این نشست صمیمی اصحاب رسانه نیز بر نقش مهم همافزایی میان رسانهها و مسئولان برای اعتلای شهر سهند تأکید کردند.