عدم اتصال به اینترنت؛ مشکل نمایش ایستگاه سنجش آلودگی هوای بوستان جنت اراک

به گزارش ایلنا، امیر انصاری در خصوص گله‌مندی شهروندان در خصوص نمایش ندادن داده‌های آلایندگی ایستگاه سنجش آلودگی هوای مستقر در بوستان جنت اراک، افزود: متولی امر این ایستگاه شهرداری اراک است. از زمان راه‌اندازی ایستگاه مذکور، اقدامات عمرانی در این منطقه انجام می‌شود که با نوسان برق زیادی نیز همراه است و این موضوع اجازه اتصال ایستگاه به اینترنت را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: تلاش‌های زیادی برای برقراری اتصال اینترنت انجام شده، چندین بار پیمانکار طرح فراخوانده شده، نامه و پیگیری لازم صورت گرفته و تجهیزاتی نیز از اداره‌کل به محل منتقل شده، اما به دلیل مشکل فناوری تاکنون نمایش ایستگاه برای عمومی محقق نشده است. انتظار می‌رود با پایان یافتن اقدامات عمرانی در محل، این مشکل رفع گردد و این ایستگاه سنجش آلودگی هواوارد مدار شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: شاید این اطلاعات در دید عموم نمایش داده نشده باشد، اما تمام داده‌ها در ایستگاه سنجش آلودگی هوای مستقر در بوستان جنت اراک به ثبت رسیده و روزانه در بررسی وضعیت شاخص آلودگی هوا میانگین‌گیری و لحاظ می‌شود. این اطمینان به مردم داده می‌شود که شرایط آلودگی هوا در روزهای آلوده به صورت کامل به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

انصاری تصریح کرد: شهر اراک از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه 9 روز پاک، 112 روز سالم، 29 روز ناسالم برای گروه‌های سنی حساس و 5 روز ناسالم برای تمام گروه‌های سنی را سپری کرده است و آلاینده مسئول در روزهای ناسالم ذرات معقل کمتر از 2.5 میکرون یا 2.5 PM گزارش شده است. بیشترین روزهای آلوده اراک در 5 ماه نخست سال جاری مربوط به ماه‌های تیر و مرداد به دلیل افزایش گردوخاک بوده است.

