پرداخت بیش از ۳۶ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در فارس
پرداخت ۵۳۷۴ میلیارد ریال تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ برای رونق تولید و اشتغال در استان
مدیر کل امور اقصاد و دارایی استان فارس از تحقق پرداخت ۳۶هزار ۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه اشتغال به ۲۶۲۸۶ طرح خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، ایوب با تشریح عملکرد این استان در حوزه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال، از تحقق پرداخت ۳۶هزار ۳۳۱ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۶هزار و۲۸۶ طرح خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: سهم این استان از محل جزء (۳) معادل ۱۲هزار و۹۰۳ میلیارد ریال شامل شامل 13 نهاد حمایتی و 19 بانک عامل و از محل جزء (۴) برابر با ۳۶۱۶۵ میلیارد ریال شامل 7نهاد حمایتی و 23 بانک عامل بود که در نهایت با تلاش مجموعه دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، ۷۴ درصد از کل سهمیه محقق شد. این عملکرد نسبت به سالهای گذشته بهترین نتیجه استان فارس در حوزه جذب اعتبارات قرضالحسنه اشتغال محسوب میشود.
وی با ارائه جزئیات عملکرد نهادها و بانکها در استان گفت: در میان نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی(ره) با ۲۰هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال و بهزیستی با ۷۹۹۹ میلیارد ریال بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین بانک ملت با ۵۰۳۵ میلیارد ریال، بانک صادرات با ۴۶۲۴ میلیارد ریال و بانک تجارت با ۴۶۱۲ میلیارد ریال در صدر بانکهای عامل پرداختکننده این تسهیلات قرار گرفتند.
فرامرزی اضافه کرد: در مجموع ۶۰۰۷ طرح از محل جزء (۳) به ارزش ۷۹۴۵ میلیارد ریال (معادل ۶۲ درصد سهمیه) و ۱۹هزار و۹۷۹ طرح از محل جزء (۴) به ارزش ۲۷هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال (معادل ۷۷ درصد سهمیه) در استان فارس تأمین مالی شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اظهار داشت: بنیاد علوی با ۹۵ درصد و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با ۹۳ درصد در جزء (۴) و همچنین بنیاد شهید با ۷۷ درصد و سازمان امور عشایر ایران با ۷۳ درصد در جزء (۳)، بهترین عملکرد را در جذب اعتبارات داشتند. از سوی دیگر، بانکهای صنعت و معدن و سینا با ۱۰۰ درصد، بانک کشاورزی با ۹۹ درصد و بانک سپه با ۹۶ درصد، در جمع بانکهای برتر استان قرار گرفتند.
وی در پایان تأکید کرد: استان فارس به پشتوانه این عملکرد، همواره جزو استانهای پیشرو در استفاده بهینه از منابع قرضالحسنه اشتغال است و تلاش میشود با برنامهریزی دقیقتر، در سال جاری نیز گامهای بلندتری در مسیر توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان برداشته شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین از پرداخت ۵۳۷۴ میلیارد ریال تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در استان خبر داد و گفت: ارزش طرحهای مصوب کمیته استانی بیش از ۱۶۶ درصد اعتبارات تخصیصی بوده که نشاندهنده استقبال گسترده و ظرفیت بالای فارس در جذب منابع ملی است.
فرامرزی با اشاره به عملکرد تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: تاکنون مجموع منابع تخصیصی به استان فارس در این بخش بالغ بر ۱۰ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: در فرآیند بررسیها، تعداد ۷۷۶ طرح از سوی کمیته استانی به تصویب رسیده که ارزش آنها بیش از ۱۷ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال برآورد میشود. به این ترتیب نسبت مبلغ طرحهای مصوب به اعتبارات تخصیصی معادل ۱۶۶ درصد است.
فرامرزی ادامه داد: از میان طرحهای مصوب، تعداد ۲۲۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات به ارزش ۵ هزار و ۳۷۴ میلیارد ریال شدهاند که نشاندهنده تحقق ۵۲ درصدی اعتبارات تخصیصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با تأکید بر اهمیت این دستاورد خاطرنشان کرد: استقبال فعالان اقتصادی و متقاضیان در سطح استان و پیگیری دستگاههای اجرایی ذیربط، نشاندهنده ظرفیت بالای فارس در جذب منابع ملی و نقشآفرینی در مسیر رشد تولید و اشتغال است.