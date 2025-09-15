رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج تأکید کرد:
تعریض فوری خیابان پنجم آقتپه مهرشهر در دستور کار مدیریت شهری
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تصویب طرح تعریض خیابان پنجم آقتپه در کمیسیون ماده ۵، بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه عمرانی در محلههای کمبرخوردار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی در حاشیه بازدید از خیابانهای سوم و پنجم آقتپه مهرشهر که به همراهی شهرداران مناطق ۳ و ۴ و نماینده سازمان عمران انجام شد، اظهار کرد: با توجه به حجم تردد و تراکم دانشآموزی بالا در این محدوده، آغاز عملیات تعریض خیابان پنجم پس از تصویب طرح، ضروری است.
وی با بیان اینکه در این معبر باریک به عرض تنها ۶ متر، ۶ مدرسه فعال وجود دارد، افزود: این شرایط باعث افزایش خطرات ایمنی برای دانشآموزان و شهروندان شده و بر همین اساس، اجرای طرح تعریض اجتنابناپذیر است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج همچنین از اختصاص ردیف اعتباری برای اجرای این پروژه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: فراخوان مالکین برای تملک املاک مورد نیاز بهزودی آغاز میشود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.
رحیمی در ادامه با اشاره به دیگر پروژههای عمرانی این محدوده گفت: در بازدید انجامشده، روند پیشرفت پروژه خیابان سوم نیز بررسی شد که عملیات جدولگذاری توسط منطقه ۳ انجام گرفته و زیرسازی و آسفالت آن نیز بر عهده منطقه ۴ و سازمان عمران قرار دارد.
به گفته وی، توجه به محلات کمبرخوردار در اولویت برنامههای شورای شهر قرار گرفته و بازدیدهای میدانی اخیر نشاندهنده عزم مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات مردم آقتپه است.