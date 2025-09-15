به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی در حاشیه بازدید از خیابان‌های سوم و پنجم آق‌تپه مهرشهر که به همراهی شهرداران مناطق ۳ و ۴ و نماینده سازمان عمران انجام شد، اظهار کرد: با توجه به حجم تردد و تراکم دانش‌آموزی بالا در این محدوده، آغاز عملیات تعریض خیابان پنجم پس از تصویب طرح، ضروری است.

وی با بیان اینکه در این معبر باریک به عرض تنها ۶ متر، ۶ مدرسه فعال وجود دارد، افزود: این شرایط باعث افزایش خطرات ایمنی برای دانش‌آموزان و شهروندان شده و بر همین اساس، اجرای طرح تعریض اجتناب‌ناپذیر است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج همچنین از اختصاص ردیف اعتباری برای اجرای این پروژه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: فراخوان مالکین برای تملک املاک مورد نیاز به‌زودی آغاز می‌شود تا عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

رحیمی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه‌های عمرانی این محدوده گفت: در بازدید انجام‌شده، روند پیشرفت پروژه خیابان سوم نیز بررسی شد که عملیات جدول‌گذاری توسط منطقه ۳ انجام گرفته و زیرسازی و آسفالت آن نیز بر عهده منطقه ۴ و سازمان عمران قرار دارد.

به گفته وی، توجه به محلات کم‌برخوردار در اولویت برنامه‌های شورای شهر قرار گرفته و بازدیدهای میدانی اخیر نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات مردم آق‌تپه است.

