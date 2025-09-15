پلمب ۵ مرکز غیرمجاز جمعآوری پسماند خشک در چنارک کرج
مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج از پلمب و تخریب پنج واحد غیرمجاز جمعآوری و فروش ضایعات خشک در محدوده چنارک خبر داد و گفت: این مراکز بهصورت غیربهداشتی فعالیت میکردند و با حکم قضایی تعطیل شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا آژیر با اشاره به پلمب ۵ مرکز غیرمجاز جمعآوری پسماند خشک در چنارک کرج، اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای احکام قضایی و بهمنظور ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز مراکز جمعآوری پسماند در سطح منطقه انجام شد.
مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج با تأکید بر جدیت مدیریت شهری در برخورد قانونی با متخلفان گفت: این مراکز بهطور کاملاً غیرمجاز و غیربهداشتی فعالیت میکردند که پس از اخذ حکم قضایی نسبت به پلمب و تخریب آنها اقدام شد.
آژیر در تشریح اهداف این طرح توضیح داد: جمعآوری و ساماندهی مراکز غیرمجاز علاوه بر جلوگیری از تجمع حیوانات موذی، به پیشگیری از آلودگیهای بصری و زیستمحیطی، رفع سد معبر و تأمین سلامت شهروندان کمک میکند. حفظ پاکیزگی محیط زیست و توجه به سلامت مردم از اولویتهای اصلی این اقدام است.
وی در پایان تأکید کرد: عملیاتهای نظارتی و برخورد قاطع با مراکز غیرمجاز بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از ایجاد آلودگی و معضلات بهداشتی در سطح محلات مختلف شهر جلوگیری شود.