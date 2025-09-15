خبرگزاری کار ایران
پس از حواشی به وجود آمده در فولادآرنا؛

مدیرعامل استقلال خوزستان: اتحاد و همدلی، رمز درخشش فوتبال خوزستان است

مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان در بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی بابت اظهارات اخیر خود، بر اتحاد میان استقلال و فولاد خوزستان تأکید کرد و از هواداران خواست با پرهیز از حاشیه‌ها، برای اعتلای فوتبال استان همدل باشند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کیوان بابادی در پی انتشار برخی اظهارات پس از دیدار تیمش برابر استقلال تهران، با صدور بیانیه‌ای از هواداران و مردم خوزستان عذرخواهی کرد.

وی در این بیانیه تأکید کرد: «هدف من همواره خدمت به فوتبال خوزستان و ایجاد همدلی در خانواده بزرگ ورزش این استان بوده است.»

بابادی با اشاره به جایگاه دو باشگاه استقلال خوزستان و فولاد خوزستان اظهار داشت: «هر دو تیم فرزندان خوزستان هستند و افتخاراتشان سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم این خطه محسوب می‌شود. اتحاد و همکاری این دو مجموعه می‌تواند مسیر موفقیت را هموارتر و روزهای درخشان‌تری را برای فوتبال خوزستان رقم بزند.»

مدیرعامل استقلال خوزستان همچنین از تمامی مدیران، مربیان، بازیکنان و هواداران دو باشگاه خواست با پرهیز از حاشیه‌ها و در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز اعتلای فوتبال استان شوند و تصریح کرد: «باور دارم همدلی و اتحاد، بهترین پاسخ به همه سختی‌هاست و تنها در سایه همبستگی می‌توانیم لبخند را بر چهره مردم عزیزمان بنشانیم.» 

