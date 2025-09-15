مدیرعامل استقلال خوزستان: اتحاد و همدلی، رمز درخشش فوتبال خوزستان است

به گزارش ایلنا از خوزستان، کیوان بابادی در پی انتشار برخی اظهارات پس از دیدار تیمش برابر استقلال تهران، با صدور بیانیه‌ای از هواداران و مردم خوزستان عذرخواهی کرد.

وی در این بیانیه تأکید کرد: «هدف من همواره خدمت به فوتبال خوزستان و ایجاد همدلی در خانواده بزرگ ورزش این استان بوده است.»

بابادی با اشاره به جایگاه دو باشگاه استقلال خوزستان و فولاد خوزستان اظهار داشت: «هر دو تیم فرزندان خوزستان هستند و افتخاراتشان سرمایه‌ای ارزشمند برای مردم این خطه محسوب می‌شود. اتحاد و همکاری این دو مجموعه می‌تواند مسیر موفقیت را هموارتر و روزهای درخشان‌تری را برای فوتبال خوزستان رقم بزند.»

مدیرعامل استقلال خوزستان همچنین از تمامی مدیران، مربیان، بازیکنان و هواداران دو باشگاه خواست با پرهیز از حاشیه‌ها و در کنار یکدیگر، زمینه‌ساز اعتلای فوتبال استان شوند و تصریح کرد: «باور دارم همدلی و اتحاد، بهترین پاسخ به همه سختی‌هاست و تنها در سایه همبستگی می‌توانیم لبخند را بر چهره مردم عزیزمان بنشانیم.»

انتهای پیام/