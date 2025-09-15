خبرگزاری کار ایران
کشف لاشه یک قلاده فک خزری در ساحل پارک ملی بوجاق

سرپرست پارک ملی بوجاق از کشف لاشه گونه در خطر انقراض فک خزری در ساحل پارک ملی بوجاق کیاشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، یعقوب رخش بهار گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در پارک ملی بوجاق، حین انجام مأموریت‌های روزانه گشت‌زنی و کنترل مناطق ساحلی با هدف جلوگیری از تخلفات شکار و صید، با لاشه یک قلاده فک خزری مواجه شدند.

وی با بیان اینکه لاشه در زمان مشاهده در حال پوسیده شدن بود و بخشی از محتویات شکمی فک نیز تخلیه شده بود گفت: لاشه این فک خزری، به صورت بهداشتی دفن شد.

سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: شواهد نشان می‌دهد که این فک چند روز قبل در دریا تلف شده بود و لاشه آن با جریان آب به ساحل آورده شد.

رخش بهار گفت: فک خزری با نام علمی Phoca caspica و نام انگلیسی Caspian Seal تنها پستاندار دریای خزر و بومی این دریا است و گرفتار شدن در تورهای ماهیگیری، بیماری، برخورد با شناورها، شکار توسط صیادان در حوزه شمال دریای خزر، آلودگی‌های محیط زیستی و کاهش ذخایر غذایی از جمله تهدیدهای اصلی نسل این گونه است.

سرپرست پارک ملی بوجاق در پایان گفت: حفاظت از فک خزری نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول، جوامع محلی و صیادان منطقه است لذا از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده لاشه یا فک زنده، موضوع را سریعاً به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا پاسگاه‌های محیط بانی اطلاع دهند.

