خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون راهداری استان:

ساخت‌وساز در حریم جاده‌های خوزستان ممنوع/ شناسایی ۱۸۶ مورد تخلف

ساخت‌وساز در حریم جاده‌های خوزستان ممنوع/ شناسایی ۱۸۶ مورد تخلف
کد خبر : 1686338
لینک کوتاه کپی شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۶ مورد تخلف ساخت‌وساز در حریم راه‌های استان شناسایی شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مرتضی بهداروندی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم راه‌های استان شناسایی شده است که برای همه آنها اخطاریه صادر و اقدامات قانونی پیگیری شده و ۹۴ مورد نیز تخریب و قلع‌وقمع شده‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز ۶۸۳ مورد تخلف شناسایی شد که برای همه آنها اخطاریه صادر و ۲۶۰ مورد تخریب شدند.

بهداروندی تاکید کرد: این اقدامات در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها و حفظ حریم قانونی راه‌ها که خط قرمز راهداری است، انجام می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان حریم قانونی آزاده راه‌ها را ۶۰، بزرگراه‌ها ۳۸ متر، راه‌های اصلی ۲۲.۵، راه‌های فرعی ۱۷.۵ و حریم راه‌های روستایی را ۱۲.۵ متر از آکس محور عنوان و اضافه کرد: اداره کل راهداری بر اساس وظیفه قانونی خود از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم قانونی راه‌ها و ۱۰۰ متر شعاع حفاظتی آن جلوگیری می‌کند و با متخلفان برابر تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

وی تأکید کرد: متقاضیان ساخت‌وساز از جمله تجاری و مسکونی در حاشیه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی، پیش از هر اقدامی باید برای دریافت مجوز قانونی به ادارات راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مربوطه مراجعه کنند تا از بروز تخلفات و مشکلات قانونی جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی