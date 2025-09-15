مصدومیت یک کارگر گردوچین در سرو آباد کردستان

به گزارش ایلنا، یک کارگر فصلی گردو چین براثر سقوط از یک درخت در منطقه صعب‌العبور «هوارگه خوسمله» شهرستان سروآباد در استان کردستان مصدوم شد.

این حادثه روز گذشته هنگامی رخ داد که کارگر حدودا ۳۵ساله برای چیدن گردو، بالای درخت رفت اما ناگهان از روی درخت سقوط کرد و به شدت ازناحیه کمر، گردن و دنده‌ها مصدوم شد.

از قرار معلوم؛ این کارگر مصدوم از طریق اورژانس هوایی برای ادامه درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده است.

انتهای پیام/