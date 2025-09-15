تخریب سازه ناایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد

به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحمد مصطفی زاده اظهارکرد: سازه مسکن مهر این شهر پس از آتش سوزی در سال ۱۴۰۱ تاکنون نیمه کاره رها شده و علاوه بر خطرات جانی برای مردم، به محلی برای تجمع افراد خلافکار و وقوع جرم تبدیل شده بود.

وی افزود: در بازدید یک ماه پیش از این سازه که بر اساس اعلام نظر کارشناسان، فاقد ایمنی و قابل بازسازی نبود، از امروز کار تخریب این سازه نیمه کاره آغاز شد.

مصطفی زاده ادامه داد: نخاله‌های حاصل از تخریب نیز بلافاصله از محل جمع آوری خواهد شد. بنای نیمه‌کاره مسکن مهر کردکوی در حال ساخت بود که پس از آتش‌سوزی در سال ۱۴۰۱، رها و به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی شهری در منطقه تبدیل شد.

انتهای پیام/