خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخریب سازه ناایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد

تخریب سازه ناایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد
کد خبر : 1686329
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و  انقلاب کردکوی گفت: تخریب سازه ناایمن و نیمه کاره مسکن مهر شهرستان کردکوی آغاز شد و ما پیش‌تر به اداره راه و شهرسازی استان، یک ماه برای تخریب این سازه ناایمن فرصت داده بودیم.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحمد مصطفی زاده اظهارکرد: سازه مسکن مهر  این شهر پس از آتش سوزی  در سال ۱۴۰۱ تاکنون نیمه کاره رها شده و علاوه بر خطرات جانی برای مردم، به محلی برای تجمع افراد خلافکار و وقوع جرم تبدیل شده بود. 

وی افزود: در بازدید یک ماه پیش از این سازه که بر اساس اعلام نظر کارشناسان، فاقد ایمنی و قابل بازسازی نبود، از امروز کار تخریب این سازه نیمه کاره آغاز شد. 

مصطفی زاده ادامه داد: نخاله‌های حاصل از تخریب نیز بلافاصله از محل جمع آوری خواهد شد. بنای نیمه‌کاره مسکن مهر کردکوی در حال ساخت بود که پس از آتش‌سوزی در سال ۱۴۰۱، رها  و  به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایمنی شهری در منطقه تبدیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی