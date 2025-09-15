با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از ترکمنستان به گلستان:
مسافران وضعیت جوی گلستان را از سامانه ۱۴۱ بررسی کنند
رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: با توجه به ورود موج جدید گرد و غبار از کشور ترکمنستان و افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، پیش از هر گونه سفر؛ وضعیت جوی و ترافیکی ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان در استان خراسان شمالی از سامانه ۱۴۱ بررسی شود.
به گزارش ایلنای گلستان، بهرام آریان فرد با اشاره به افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، اظهارداشت: بر اثر غلظت ذرات معلق در هوای استان، مسیرهای ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان تحت تأثیر ریزگردها قرار گرفتهاند.
وی گفت: در این وضعیت، دید افقی در برخی مقاطع جاده به کمتر از ۲۰۰ متر کاهش یافته و شرایط برای رانندگان بهویژه در ساعات اوج تردد خطرناک است.
آریان فرد بیان کرد: از تمامی مسافران و رانندگان درخواست میکنیم که با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند چرا که سلامت آنان اولویت است.