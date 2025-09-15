مسافران وضعیت جوی گلستان را از سامانه ۱۴۱ بررسی کنند

به گزارش ایلنای گلستان، بهرام آریان فرد با اشاره به افزایش غلظت ذرات معلق در هوای استان، اظهارداشت: بر اثر غلظت ذرات معلق در هوای استان، مسیرهای ورودی جنگل گلستان به سمت بجنورد و شیروان تحت تأثیر ریزگردها قرار گرفته‌اند.

وی گفت: در این وضعیت، دید افقی در برخی مقاطع جاده به کمتر از ۲۰۰ متر کاهش یافته و شرایط برای رانندگان به‌ویژه در ساعات اوج تردد خطرناک است.

آریان فرد بیان کرد: از تمامی مسافران و رانندگان درخواست می‌کنیم که با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه رانندگی کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند چرا که سلامت آنان اولویت است.

