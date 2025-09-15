به گزارش ایلنا، امیر انصاری افزود: تلاش‌های زیادی در راستای قطع مازوت سوزی نیروگاه حرارتی شازند برای فصل سرما صورت گرفته که امید است نتیجه بخش باشد. این اداره‌کل هیچ کوتاهی در قبال وظایف خود نسبت به این واحد صنعتی انجام نداده است.

وی ادامه داد: اداره‌کل محیط‌زیست استان مرکزی لحظه‌ای دست از پایش دودکش‌های نیروگاه حرارتی شازند برنداشته و این صنعت بزرگ را در فهرست صنایع آلاینده قرار داده است. در این راستا ۲۰ مکاتبه با وزارتخانه و دستگاه‌های مرتبط با تأمین گاز این نیروگاه انجام داده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی اظهار داشت: این اداره‌کل بر علیه نیروگاه حرارتی شازند طرح شکایت کیفری ماده 688، اعمال قانون مجازات اسلامی، ماده 12 قانون هوای پاک برای تعطیلی و اعمال ماده 14 برای انتقال و جابه‌جایی این صنعت آلاینده داشته است.

انصاری تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون 20 نشست برای پلمب شیر مازوت نیروگاه حرارتی شازند برگزار شده و نتایج خوبی هم به دست‌ آمده است. در این مدت، 8 جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا در استان با 41 مصوبه برگزار شده که 13 مصوبه آن مربوط به نیروگاه شازند بوده است.

وی بیان داشت: در این خصوص 2 کارگروه ملی برای رسیدگی به وضعیت آلودگی هوای اراک و قطع مازوت‌سوزی در نیروگاه حرارتی شازند برگزار شده است. همچنین یک جلسه نیز در همین رابطه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در استان مرکزی برگزار شده است.

