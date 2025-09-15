خبرگزاری کار ایران
زن شادگانی با سلاح سرد به قتل رسید

فرمانده انتظامی شادگان از صدور دستور ویژه برای دستگیری قاتل زنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری اظهار کرد: به دنبال وقوع قتل زنی  با سلاح سرد در یکی از محلات شهرستان شادگان، ضمن صدور دستورات ویژه، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه قتل حاضر شدند و تحقیقات پلیسی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه پلیس در تحقیقات اولیه سرنخ‌هایی از قاتلان بدست آورده افزود: در این خصوص پرونده‌ای در پلیس آگاهی تشکیل شد و رسیدگی لازم تا حصول نتیجه در دستور کار قرار دارد.

 

