وضعیت ترافیکی محورهای مازندران؛ پرحجم اما روان

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس‌راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد که در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان پر‌حجم اما روان است.

وی با اشاره به شرایط جوی منطقه افزود: در حال حاضر اجرای طرح یک‌طرفه در دستور کار نیست و بارندگی پراکنده در برخی نقاط گزارش‌شده است.

عبادی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در رانندگی گفت: با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها ناشی از بارش‌ها، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به مسیر پیش‌رو برای رانندگان ضروری است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر مه در محورهای استان مشاهده نمی‌شود.

رئیس پلیس‌راه مازندران از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کرده و سفرهای خود را با آمادگی کامل آغاز کنند.

