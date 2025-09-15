رئیس پلیس راه مازندران:
وضعیت ترافیکی محورهای مازندران؛ پرحجم اما روان
رئیس پلیسراه مازندران گفت: باوجود بارشهای پراکنده و لغزندگی سطح جادهها، تردد در محورهای مواصلاتی استان مازندران پرحجم اما روان است؛ رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه از بروز حوادث جلوگیری کنند.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیسراه مازندران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد که در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان پرحجم اما روان است.
وی با اشاره به شرایط جوی منطقه افزود: در حال حاضر اجرای طرح یکطرفه در دستور کار نیست و بارندگی پراکنده در برخی نقاط گزارششده است.
عبادی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در رانندگی گفت: با توجه به لغزندگی سطح جادهها ناشی از بارشها، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کافی به مسیر پیشرو برای رانندگان ضروری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر مه در محورهای استان مشاهده نمیشود.
رئیس پلیسراه مازندران از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کرده و سفرهای خود را با آمادگی کامل آغاز کنند.