به گزارش ایلنا، رئیس کل دادگستری استان فارس در این بازدید گفت: موقوفه زالی یک از بزرگترین موقوفات استان فارس و کشور است که بر اساس نیات واقف تاکنون خدمات فروانی به ایتام داده است واکنون هم این موقوفه بزرگترین پرورشگاه کشور را در دست ساخت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با قدردانی از تلاش های مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان، مدیران موقوفه و دادستان مرکز استان و معاون وی که وظیفه نظارت بر عواید و هزینه کرد موقوفه را به عهده دارند امیدواریم مراحل اجرایی فاز دوم آن به زودی آغاز شود.

وی افزود: توصیه می کنیم به همه مدیران که برای تکمیل این پروژه تلاش مضاعفی داشته باشند تا هرچه سریعتر ایتام و شهروندان صدرا بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: براساس اطلاعات مدیران موقوفه این مجموعه عظیم در حال ساخت تا ۳ سال آینده تکمیل شود.

دادستان مرکز استان نیز اظهار داشت: بر اساس نیت واقف دادستان مسؤلیت نظارت بر منابع ،عواید و هزینه کرد موقوفه را بر عهده دارد از این رو جهت تسهیل در امورات موقوفه، دادستانی یکی از معاونین را برای نظارت دقیق بر عملکرد موقوفه به عنوان نماینده منصوب کرده است، در چند سال اخیر هم بر اساس وظیفه ذاتی دادستانی، از تصرف غیرقانونی اراضی جلوگیری شده است و تعداد فراوانی از تصرفات غیرقانونی به موقوفه بازگشت داده شده است .

کامران میرحاجی در پاسخ به سوالی در خصوص مشارکت موقوفه حاج خلیل زالی در برخی پروژه های خیریه گفت: در گذشته و بر اساس تفاهم نامه ای با هدف بهره مندی ایتام و افراد کم برخوردار از خدمات سایر مراکز خیریه این اقدام انجام شده است که نظارت و تطبیق این تصمیم با نیت واقف خیراندیش در راستای بهرمندی موقوف علیهم مد نظر قرار داشته و دارد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس نیز گفت: پرورشگاه بزرگ موقوفه زنده یاد حاج خلیل زالی از حدود دو سال پیش در زمینی به مساحت ۵۰ هزارمتر مربع که از موقوفه زالی می باشد شروع به ساخت شد و تمامی هزینه های آن نیز از محل درآمد همین موقوفه با مشارکت مستاجریین موقوفه در عرصه های وقفی ان تا کنون تامین اعتبار شده است و تا کنون بالغ بر ۲۵۰ میلیاد تومان هزینه است و پیش بینی می شود بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بر اساس نرخ سال جاری برای تکمیل این مجموعه بزرگ هزینه شود.

وی ادامه داد: در حال حاظر فاز نخست آن به اتمام رسیده و در حال برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار برای فاز دوم و تکمیلی آن هستیم و انتظار می‌رود در مدت سه سال مجموعه به بهره برداری کامل برسد تا بتوان بالغ بر ۷۰۰ یتیم را در این پرورشگاه زیر پوشش قرار داد.

علی دارابی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شهرستان شیراز هم گفت: در کنار مجموعه پرورشگاه یک درمانگاه با زیربنای ۳ هزار مترمربع نیز در حال ساخت است که با استفاده بروزترین تجهیزات پزشکی و پزشکان متخصص تلاش خواهیم کرد در حوزه درمان نیز علاوه بر پرورشگاه برای مردم شهرصدرا خصوصا افراد نیازمند و ایتام شهر صدرا نیز خدمت رسانی کنیم و با هزینه هایی بسیار کم خدمات خوبی به شهروندان ارائه دهیم، همچنین یک سالن ورزشی با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع نیز ساخته خواهد شد و این سالن هم در اختیار جوانان و نوجوانان این شهر قرار خواهد گرفت، و یک سالن آمفی تئاتر بزرگ هم در این مجموعه پیش بینی شده است که از این سالن هم شهروندان صدرا می توانند استفاده های هنری، همایش ها و مراسم های مختلف برگزار کنند.

محبی پور مدیر واحد فرهنگی و روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۶ شهرستان شیراز نیز اظهار داشت: در حدود ۵ هزار هکتار از اراضی شهر صدرا متعلق به موقوفه زنده یاد حاج خلیل زالی می‌باشد و تمامی هزینه های ساخت این مجموعه تربیتی و آموزشی و چند منظوره شبانه روزی ویژه ایتام در این شهر از محل در آمد موقوفه تامین می شود‌‌‌.

