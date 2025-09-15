به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی همچنین با حضور در شهرستان‌های فیروزآباد و قیروکارزین ابتدا از پروژه ۵۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن فیروزآباد بازدید شد.

طی این بازدید، وضعیت واحدهایی که تاکنون تخصیص نیافته بود بررسی و دستورات لازم برای تسریع در روند اجرا صادر شد.

همچنین پیگیری‌های مربوط به پرداخت تسهیلات متقاضیان و تأمین آب پروژه در دستور کار قرار گرفت.

پس از آن، جلسه شورای مسکن شهرستان فیروزآباد در فرمانداری برگزار شد. در این جلسه، جمعی از متقاضیان طرح جوانی جمعیت نیز حضور داشتند و خواستار سرعت در واگذاری زمین‌های خود شدند.

عبدالهی با صدور دستورات لازم، روند واگذاری زمین‌های این طرح را تسهیل و تسریع کرد. وی همچنین در گفت‌وگو با مردم، در جریان مشکلات حقوقی و اجرایی مرتبط با املاک طرح جوانی جمعیت قرار گرفت.

در ادامه، بازدیدی از محور فیروزآباد – قیروکارزین انجام شد و مدیرکل راه و شهرسازی فارس بر تکمیل ۶ کیلومتر باقی‌مانده این محور که توسط پیمانکار در دست اجراست، تأکید کرد.

همچنین از محور قیروکارزین – جهرم بازدید به عمل آمد و نشست‌هایی با دستگاه‌های ذیربط برای بررسی مشکلات پروژه برگزار شد.

مقرر شد دستگاه‌های مرتبط تمهیدات لازم برای رفع موانع و تأمین مسائل اجرایی این محور را فراهم کنند و ۲۰ کیلومتر باقی‌مانده آن به مناقصه گذاشته شود.

