انفجار گاز شهری در یک واحد مسکونی زنجان/ پنج نفر مصدوم شدند
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان گفت: انفجار گاز شهری یک واحد مسکونی در محله اسلام آباد زنجان پنج مصدوم برجا گذاشت که برای انجام اقدامات لازم به مراکز درمانی زنجان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، آتش پاد سوم هادی رضایی روز دوشنبه افزود: ساعت  ۷:۳۰ دقیقه صبح امروز طی تماس شهروندان با واحد EOC سازمان مبنی بر وقوع انفجار و در ادامه آتش سوزی یک واحد مسکونی در خیابان اشرفی اصفهانی اسلام آباد زنجان گزارش شد.

وی اظهار داشت: بلافاصله چهار اکیپ عملیاتی امداد و نجات و حریق از ایستگاه های ۲ (مجتمع ادارات) و ۶ (الهیه) به محل اعزام شده و نسبت اطفاء حریق و ایمن سازی محل اقدام کردند.

رضایی با بیان اینکه این عملیات در مدت یک ساعت خاتمه یافت افزود: در این حادثه پنج نفر ساکن واحد مسکونی دچار مصدومیت شده بودند که تحویل عوامل اورژانس شدند.

به گفته سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت، اما حال دو نفر از مصدومین به نسبت وخیم گزارش شده است.

هم اکنون سازمان آتش نشانی زنجان ۱۲۷ نیروی انسانی دارد که از این تعداد ۱۰۰ نفر آتش نشان و مابقی از نیروهای ستادی هستند.

