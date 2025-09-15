به گزارش ایلنا، عبدالمهدی حق‌شناس اظهار کرد: تجلیل از پیشتازان تولید محتوا و اهدای نشان قلم "زنده‌یاد جابر معافی" به خبرنگاران ممتاز در اختتامیه ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران با اشاره به اینکه اختتامیه جشنواره ششم ابوذر در نیمه اول مهرماه برگزار می‌شود، افزود: "نشان قلم" به خبرنگارانی تعلق می‌گیرد که در عرصه تولید محتوا، با تأکید بر سوژه محوری، جهاد تبیین، حضور فعال در میدان، مطالبه‌گری و نیز تولید محتوا، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی پیشتاز بوده‌اند.

حق‌شناس بابیان اینکه زنده‌یاد "جابر معافی" مدیر فقید خبرگزاری فارس مازندران، نمادی از تعهد و صداقت در عرصه رسانه بود و مَنش و روش ایشان چراغ راهی برای خبرنگاران پرتلاش امروز است، گفت: این نشان، تجلیل از خبرنگارانی است که با تولید محتواهای متنوع و بومی، صدای مردم بوده و دغدغه‌های جامعه را به بهترین نحو منتقل می‌کنند.

رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران تصریح کرد: جهاد تبیین بدون حضور فعال خبرنگاران در میدان و پیگیری مستمر مطالبات از مسئولان، محقق نخواهد شد.

حق‌شناس اضافه کرد: پیشتازان تولید محتوا با تمرکز بر سوژه‌های مهم و ارائه گزارش‌های مستند و متنوع، نقش کلیدی در تحقق این هدف‌دارند و اهدای نشان قلم گامی در جهت قدردانی از این تلاش‌ها است.

وی تأکید کرد: امیدواریم این حرکت ارزشمند، انگیزه‌ای مضاعف برای خبرنگاران نسل جوان باشد تا با الهام از الگوهایی چون زنده‌یاد جابر معافی، راه صداقت و مسئولیت‌پذیری را باقدرت در پیش بگیرند.

