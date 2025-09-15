جریمه ۳۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم تحریر در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق لوازم تحریر به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

شاهی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را علاوه بر ضبط کالاها، به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

