مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه ۳۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم تحریر در لرستان

کد خبر : 1686065
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۳۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم تحریر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق لوازم تحریر به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد. 

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جریمه محکوم کرد. 

شاهی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را علاوه بر ضبط کالاها، به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. 

وی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

