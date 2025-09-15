مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛
جریمه ۳۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم تحریر در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۳۷ میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم تحریر داد.
به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق لوازم تحریر به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه همچنین برای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول را به پرداخت ۲۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال جریمه محکوم کرد.
شاهی افزود: شعبه متخلف ردیف دوم را علاوه بر ضبط کالاها، به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون ریال برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.