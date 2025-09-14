به گزارش ایلنا از خوزستان، علی احمدیان اظهار داشت: «برای مهار این آتش‌سوزی، ۲ گروه آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان به همراه یک گروه از آتش‌نشانی شهرداری در محل حادثه حضور دارند.»

وی با اشاره به ادامه عملیات اطفا افزود: «تیم‌های آتش‌نشانی در تلاش‌اند تا از سرایت آتش به نخلستان‌های سه روستای رستمیه، طاها و درویشیه جلوگیری کنند.»

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی آبادان همچنین بیان کرد: «به دلیل گستردگی حادثه، احتمال سرایت آتش به نخلستان‌های روستاهای دیگر نیز وجود دارد، اما خوشبختانه تاکنون این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.»

احمدیان در پایان گفت: «علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.»

