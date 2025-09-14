خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی در نخلستان‌های روستای مغیطیه آبادان/ تلاش تیم‌های عملیاتی برای مهار حریق

آتش‌سوزی در نخلستان‌های روستای مغیطیه آبادان/ تلاش تیم‌های عملیاتی برای مهار حریق
کد خبر : 1685978
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان از وقوع آتش‌سوزی در نخلستان‌های روستای مغیطیه بخش مرکزی خبر داد و گفت: تیم‌های عملیاتی برای مهار و خاموش کردن این حریق به محل اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی احمدیان اظهار داشت: «برای مهار این آتش‌سوزی، ۲ گروه آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان به همراه یک گروه از آتش‌نشانی شهرداری در محل حادثه حضور دارند.»

وی با اشاره به ادامه عملیات اطفا افزود: «تیم‌های آتش‌نشانی در تلاش‌اند تا از سرایت آتش به نخلستان‌های سه روستای رستمیه، طاها و درویشیه جلوگیری کنند.»

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی آبادان همچنین بیان کرد: «به دلیل گستردگی حادثه، احتمال سرایت آتش به نخلستان‌های روستاهای دیگر نیز وجود دارد، اما خوشبختانه تاکنون این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.»

احمدیان در پایان گفت: «علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی