معاون سازمان همیاری شهرداریها خبر داد؛
تولید روزانه 55 هزار تن پسماند شهری در کشور
معاون شهری سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: هماکنون روزانه 55 هزار تن پسماند در سطح کشور تولید میشود و با همه اقدامات صورتگرفته تنها 42 شهرداری دارای پردازش سامانه پسماند هستند و در مجموع نیز 29 درصد زبالهها پردازش و بازیافت میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کوروش امیدیپور امشب در نشست شهرداران استان قزوین گفت: شهرداران مدیران خط مقدم خدمت به مردم هستند، از تمیزی خیابانها تا ایمنی شهرها در ایام بارانی و برفی، همه خدمات ارایه شده برای جلب رضایت شهروندان بوده که توسط شهرداران صورت میگیرد.
وی، کمبود منابع مالی، مسایل پسماند، حاشیه نشینی، ترافیک و آلودگی را از عمده مسایل و مشکلات شهرها دانست و افزود: دیگر نمیخواهیم با نگاه سنتی مسایل شهری را احصا و پیگیری کنیم بلکه بایستی نگاه خود را به مسایل شهری تغییر دهیم.
امیدیپور با بیان اینکه نگاه سنتی دیگر چارهساز مشکلات شهری نخواهد بود، اضافه کرد: هماکنون روزانه 55 هزار تن پسماند در سطح کشور تولید میشود و با همه اقدامات صورتگرفته تنها 42 شهرداری دارای پردازش سامانه پسماند هستند و در مجموع نیز 29 درصد زبالهها پردازش و بازیافت میشود.
به گفته وی، برای هر 100 تن پسماند، یک هکتار زمین برای دفع آن ضروری است، یعنی 550 هکتار زمین برای این موضوع در کشور نیاز داریم.
امیدیپور به حوزه ناوگان حمل و نقل کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به 16 هزار و 400 دستگاه ناوگان حمل و نقل کشور، 11 هزار و 200 دستگاه آن فرسوده بود و بایستی اقدامات لازم در بخش نوسازی این ناوگان به عمل آید.
معاون شهری سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور با اشاره به اینکه امروز بایستی برای فرزندان این سرزمین تصمیم بگیریم، ادامه داد: به نظر میرسد قزوین می تواند پایلوت سند چشم انداز 20 ساله شهرداریها باشد و اطمینان داریم که استان از عهده این کار برخواهد آمد.
امیدی پور ادامه داد: دیگر نمیتوانیم با عوارض ساخت و ساز شهرهای خود را اداره کنیم بلکه در حوزه اقتصادی باید به دنبال ایدههای نو برای درآمدزایی و اقتصاد باشیم، از این روز شهرداریهای استان قزوین میتوانند ضمن توسعه بخش گردشگری، استفاده از انرژیهای خورشیدی، ایجاد بازارچههای دیجیتالی و هوشمندسازی درآمد پایدار را برای خود ایجاد کنند.
وی یادآور شد: شهر موجود زندهای است که باید موضوع هوش مصنوعی برای آن به صورت ویژه دیده شود و برای موضوعات مختلف از جمله چراغ راهنمایی، سطلهای زباله و در نهایت استفاده از ناوگان برقی بایستی هوشمند سازی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه قزوین شهری با سابقه سه هزار ساله تاریخی خود، در مقطعی نیز پایتخت دوره صفویه بوده، افزود: شهری با چنین پیشینه تاریخی، دارای بیش از یک هزار و 400 اثر تاریخی است و در عین حال با موقعیت جغرافیایی خاص خود، به لحاظ اقتصادی نیز متکی بر صنعت و کشاورزی خود بوده و از ظرفیتهای بکر و ویژه گردشگری برخوردار میباشد.
معاون شهری سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: قزوین با چنین جایگاه و پیشینهای باید نگاه آینده محوری برای حل مشکلات شهری خود داشته باشد و ایدههای ما در این زمینه نیز با شهرهای دیگر کشور بایستی متمایز باشد، در واقع نگاه آینده محوری به مشکلات شهر یعنی آینده فرزندان این سرزمین را برای 20 سال آینده بسازیم.