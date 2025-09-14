خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون دادگستری استان قزوین:

طولانی شدن فرآیند استعلامات باعث فرار سرمایه‌گذاران از استان می‌شود

طولانی شدن فرآیند استعلامات باعث فرار سرمایه‌گذاران از استان می‌شود
کد خبر : 1685961
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با هشدار درباره تبعات منفی طولانی شدن فرآیندهای اداری، تاکید کرد: تعلل دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات، مهم‌ترین عامل دلسردی و فرار سرمایه‌گذاران از استان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  علی فولیان امشب در ششمین جلسه کارگروه پنجره واحد مدیریت زمین با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از استان‌های دارای بیشترین جرائم و تخلفات اراضی است، اظهار کرد: جرایمی مانند تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی از چالش‌های مهم این استان است.

وی با اشاره به دو کارکرد اصلی برای این سامانه گفت: سامانه پایش لحظه‌ای و آنلاین اراضی، امکان پایش لحظه‌ای وضعیت اراضی ملی و کشاورزی و رصد تخلفات را فراهم می‌کند و به صورت زودهنگام می‌توان تخلفات را کشف و از هزینه‌های سنگین برخورد و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه جلوگیری کرد.

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین هشدار داد: اگر داده‌ها به درستی در سامانه وارد نشود یا پایش به خوبی انجام نگیرد، یک زمین‌خوار می‌تواند در مدت کوتاهی اقدام به تخریب و تغییر کاربری کند.

فولیان پاسخگویی به موقع و صحیح به استعلامات را از دیگر کارکرد های این قانون دانست و گفت: پاسخگویی سریع و شفاف به استعلامات مردم و سرمایه‌گذاران عاملی برای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: اگر پاسخ‌ها به موقع داده نشود، افراد به سمت روش‌های غیرقانونی و واسطه‌ها سوق داده می‌شوند که خود بستر فساد است.

فولیان با هشدار درباره تبعات منفی طولانی شدن فرآیندهای اداری، تاکید کرد: تعلل دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات، مهم‌ترین عامل دلسردی و فرار سرمایه‌گذاران از استان است.

وی تصریح کرد: هرچه فاصله بین ارتکاب جرم و کشف آن بیشتر باشد، هم هزینه برخورد بیشتر می‌شود و هم امکان برخورد مؤثر کاهش می‌یابد.

معاون دادگستری استان قزوین در پایان از تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن، راهداری و منابع آب خواست تا با ورود دقیق و به موقع اطلاعات و پاسخگویی سریع در این سامانه، هم در پیشگیری از تخلفات و هم در تسهیل امور مردم و سرمایه‌گذاران همکاری لازم را داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی