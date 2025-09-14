به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی فولیان امشب در ششمین جلسه کارگروه پنجره واحد مدیریت زمین با اشاره به اینکه استان قزوین یکی از استان‌های دارای بیشترین جرائم و تخلفات اراضی است، اظهار کرد: جرایمی مانند تصرف غیرقانونی اراضی ملی و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی از چالش‌های مهم این استان است.

وی با اشاره به دو کارکرد اصلی برای این سامانه گفت: سامانه پایش لحظه‌ای و آنلاین اراضی، امکان پایش لحظه‌ای وضعیت اراضی ملی و کشاورزی و رصد تخلفات را فراهم می‌کند و به صورت زودهنگام می‌توان تخلفات را کشف و از هزینه‌های سنگین برخورد و بازگرداندن اراضی به حالت اولیه جلوگیری کرد.

معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین هشدار داد: اگر داده‌ها به درستی در سامانه وارد نشود یا پایش به خوبی انجام نگیرد، یک زمین‌خوار می‌تواند در مدت کوتاهی اقدام به تخریب و تغییر کاربری کند.

فولیان پاسخگویی به موقع و صحیح به استعلامات را از دیگر کارکرد های این قانون دانست و گفت: پاسخگویی سریع و شفاف به استعلامات مردم و سرمایه‌گذاران عاملی برای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از فساد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تاکید کرد: اگر پاسخ‌ها به موقع داده نشود، افراد به سمت روش‌های غیرقانونی و واسطه‌ها سوق داده می‌شوند که خود بستر فساد است.

فولیان با هشدار درباره تبعات منفی طولانی شدن فرآیندهای اداری، تاکید کرد: تعلل دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات، مهم‌ترین عامل دلسردی و فرار سرمایه‌گذاران از استان است.

وی تصریح کرد: هرچه فاصله بین ارتکاب جرم و کشف آن بیشتر باشد، هم هزینه برخورد بیشتر می‌شود و هم امکان برخورد مؤثر کاهش می‌یابد.

معاون دادگستری استان قزوین در پایان از تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن، راهداری و منابع آب خواست تا با ورود دقیق و به موقع اطلاعات و پاسخگویی سریع در این سامانه، هم در پیشگیری از تخلفات و هم در تسهیل امور مردم و سرمایه‌گذاران همکاری لازم را داشته باشند.

