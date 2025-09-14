مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهدی خوش‌خبر متخصص داخلی و فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.

او پیش‌تر به‌عنوان پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام، رئیس درمانگاه شماره ۲ ایلام و رئیس بیمارستان شهدای زاگرس ایلام فعالیت کرده است. همچنین، عضویت در هیأت امنای درمانگاه خیریه امام حسن مجتبی (ع) بخشی از سوابق مدیریتی و اجرایی وی محسوب می‌شود.

