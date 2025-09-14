با حکم مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام منصوب شد
با حکم مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مهدی خوشخبر به عنوان مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام منصوب شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، مهدی خوشخبر متخصص داخلی و فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.
او پیشتر بهعنوان پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی استان ایلام، رئیس درمانگاه شماره ۲ ایلام و رئیس بیمارستان شهدای زاگرس ایلام فعالیت کرده است. همچنین، عضویت در هیأت امنای درمانگاه خیریه امام حسن مجتبی (ع) بخشی از سوابق مدیریتی و اجرایی وی محسوب میشود.