خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد؛

اعلام تغییرات مهم تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۳

مدیرکل امور مالیاتی فارس از سه تغییر اساسی در تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل نسبت به سالهای قبل خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری اظهار داشت: بر این اساس گروه‌های سه‌گانه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم شامل مشمولان گروه‌های اول، دوم و سوم، همگی می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند؛ این در حالی است که در سال‌های گذشته این امکان برای همه گروه‌ها فراهم نبود.

وی افزود: در بخشودگی جرایم مالیاتی، سازمان امور مالیاتی تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است به گونه ای که جرایم سنوات قبل در صورتی که اصل بدهی پیش از ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شوند یا مودی فاقد بدهی باشد، تا سقف ۱۰ میلیون تومان به‌طور کامل (۱۰۰٪) و برای مبالغ مازاد بر آن تا سقف ۹۰٪ بخشیده می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین جرایم مربوط به سال ۱۴۰۳ از جمله جرایم موضوع مواد ۱۶۹ و ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم به میزان ۱۰۰٪ قابل بخشش هستند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس به یک تغییر مهم دیگر دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: مودیان در عملکرد ۱۴۰۳ می‌توانند به‌طور هم‌زمان از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و نرخ صفر مالیاتی استفاده کنند؛ در حالی‌که در سال‌های گذشته برای بهره‌مندی از این موارد، ارائه اظهارنامه عادی الزامی بود.

وی خاطرنشان کرد: این تغییرات با هدف تسهیل فرایندهای مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل اعمال شده است.

