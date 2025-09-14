با حضور بازرس کل گیلان:
بازگشایی جاده روستای کوهستانی روعاچول حویق تالش بعد از ۱۳ ماه
با حضور بازرس کل گیلان، جاده روستایی و کوهپایهای روعاچول حویق تالش پس از ۱۳ ماه، بازگشایی شد. مسیر روستای روعاچول پارسال بر اثر ریزش کوه مسدود و زندگی دهها خانوار روستایی، دانش آموزان، دامداران و کشاورزان منطقه به طور کامل مختل شده بود.
به گزارش ایلنا از ماسال، با وجود تلاشها و پیگیریهای فراوان و بعد از ۱۳ ماه رفت و آمد مدیران و مسئولان اجرایی شهرستانی و استانی احمد آقایی بازرس کل گیلان برای بررسی دلایل اجرا نشدن پروژه بازگشایی جادهی روستای کوهپایهای روعاچول در منطقه حضور پیدا کرد.
پس از سه نوبت بازدید بازرس کل و دو نوبت حضور معاونان سازمان بازرسی و با پیگیریهای محمدعلی ویشکاهی مدیرکل مدیریت بحران استانداری و هماهنگیها و جلسات برگزار شده در فرمانداری تالش، عملیات اجرایی این طرح آغاز شد و پس از ۱۳ ماه با حضور احمد اقایی بازرس کل گیلان راه این روستا بازگشایی شد.
مسیر روستای روعاچول پارسال بر اثر ریزش کوه مسدود و زندگی دهها خانوار روستایی، دانش آموزان، دامداران و کشاورزان منطقه به طور کامل مختل شده بود.
بازرس کل گیلان در این بازدید با تشکر از هماهنگی دستگاههای اجرایی و حسن انجام کار پیمانکار، از تعلل ۱۳ ماهه این پروژه که موجب رنجش مردم منطقه شد انتقاد کرد.