به گزارش ایلنا، مهدی سلطانی اظهار داشت: این سه روش از طریق: روش اول ارتباط با «سامانه ۱۲۱ و مکالمه با دیسپاچر مدیریت‌ها»، روش دوم «ثبت مکانیزه خاموشی اشتراک خود به وسیله وارد کردن شناسه قبض پس از تماس با سامانه ۱۲۱» و روش سوم از طریق«نرم‌افزار برق من» است که قابلیت نصب بر روی گوشی‌های اندروید و ios را دارا است.

این مقام مسئول، ادامه داد: مشترکان با نصب نرم افزار برق من بر روی گوشی تلفن همراه خود می‌توانند بدون تماس با سامانه ۱۲۱ و تنها از طریق اپلیکیشن مذکور درخواست انجام عملیات رفع خاموشی اشتراک خود را انجام دهند.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یادآورشد: با توجه به رخداد خاموشی‌های مدیریت اضطراری بار ناشی از ناترازی انرژی، حجم تماس با سامانه ۱۲۱ افزایش می‌یابد و مشترکان جهت ارتباط با اپراتور می‌بایست منتظر بمانند.

سلطانی تصریح کرد: چنانچه مشترکی درخواست خود را در نرم‌افزار برق ثبت کند، بلافاصله درخواست از طریق مدیریت برق شهرستان به صورت مکانیزه دریافت گردیده، کد پیگیری برای ایشان ارسال می‌شود و همکاران جهت رفع اشکال نسبت به اعزام اکیپ عملیاتی اقدام می‌نمایند.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس بیان داشت: مشترکان می توانند از سایر امکانات نرم افزار« برق من» جهت کلیه خدمات شبکه برق، پیگیری درخواست ها، اطلاع از زمان اعمال برنامه مدیریت اضطراری بار بهره مند شوند.

وی تاکید کرد: با افزایش ضریب نفوذ نرم افزار «برق من» ، در بین مشترکان، حجم تماس با سامانه ۱۲۱ به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد که این امر در ارائه سریع تر خدمات به مشترکان نقش مهمی دارد.

