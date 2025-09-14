گزارش ایلنای گلستان، سید جواد میردوستی گفت: محیط‌بانان پارک ملی گلستان اردیبشهت امسال حین گشت‌زنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند که در پی تیراندازی از سوی شکارچیان، محیط‌بان کاظم (یاسر) مصدق هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

سیدجواد میردوستی افزود: متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه پرونده در دادسرای شهرستان کلاله، کیفرخواست متهم، صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.

انتهای پیام/