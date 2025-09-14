به گزارش ایلنا، این برنامه با حضور ۲۳ هیئت دیپلماتیک از کشورهای مختلف جهان، تصویری از ایران به جهان ارائه داد؛ تصویری از کشوری با میراثی غنی، فرهنگی ریشه‌دار و ظرفیت‌هایی بی‌نظیر برای گفت‌وگو میان تمدن‌ها.

این رویداد با حمایت مستقیم استاندار فارس و با مدیریت هماهنگ مجموعه گردشگری استان، به مرحله اجرا رسید؛ اقدامی که سال‌ها در حد آرزو باقی مانده بود و اکنون با تلاش جمعی، محقق شد.

معاون گردشگری و امور زیارت استاندار فارس در این‌باره اظهار داشت: برای نخستین بار، چنین برنامه‌ای از مرحله طراحی تا اجرا به‌طور کامل در استان فارس برنامه‌ریزی شد.

مهدی پارسایی گفت: مهم‌ترین دغدغه ما، حفاظت از سایت جهانی تخت جمشید بود. حتی شدت صدا را با دقت محاسبه کردیم تا به سنگ‌ها آسیبی وارد نشود و محل اجرای برنامه را با فاصله‌ای مناسب از صفه اصلی تعیین کردیم.

وی با اشاره به برخی چالش‌های اجرایی افزود: اضافه شدن صندلی‌ها بدون هماهنگی، حضور افراد فاقد دعوت‌نامه و تداخل در برنامه‌های تشریفاتی، از جمله مسائلی بود که مدیریت میدانی را با دشواری‌هایی مواجه ساخت. با این حال، مدیران استان با ایستادن و واگذاری صندلی‌ها به مهمانان خارجی، جلوه‌ای از مقام میزبانی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی را به نمایش گذاشتند.

معاون استاندار فارس ادامه داد: میزبانی یعنی احترام به مهمان، حتی اگر خود ایستاده بمانی. این همان پیامی است که از تاریخ و میراث‌مان آموخته‌ایم؛ پیامی که تخت جمشید و شاه عباس در حافظه تاریخی ما ثبت کرده‌اند.

وی همچنین به پیچیدگی‌های فنی برنامه اشاره کرد و گفت: نبود برخی سازهای بزرگ همراه ارکستر، نیاز به تأمین فوری آن‌ها از شیراز، و مدیریت پذیرایی با فالوده و شربت سنتی برای سفرا، همگی نشان داد که اجرای چنین برنامه‌ای تا چه اندازه نیازمند هماهنگی دقیق و توان مدیریتی بالاست.

پارسایی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار چنین رویدادهایی اظهار داشت: برای تکرار موفق این‌گونه برنامه‌ها، ایجاد دبیرخانه دائمی، بهره‌گیری از تیم‌های تشریفاتی حرفه‌ای و استقلال مدیریتی سایت‌های جهانی ضروری است. مهم‌تر از همه، بازتعریف مفهوم میزبانی در چارچوب منافع ملی است؛ مسیری که می‌تواند دیپلماسی فرهنگی ایران را به سطحی تازه ارتقا دهد.

