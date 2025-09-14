استاندار لرستان:
همکاری بین بخشی با نیروی انتظامی یک تکلیف قطعی برای مسولان است
استاندار لرستان گفت: فلسفه حضور ما و تشکیل این جلسه، پشتیبانی از ماموریت های مهم نیروی انتظامی در بخش های مختلف است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز یکشنبه در جلسه توسعه و تقویت زیرساختهای نظم و امنیت استان با حضور معاون راهبردی انتظامی کل قوا در وزارت کشور، با بیان اینکه نظم و امنیت کشور مرهون جانفشانیهای نیروی انتظامی است، افزود: در همین راستا باید مسایل و مشکلات و چالشهای این بخش با همکاری بین بخشی و تقویت اراده جمع حاضر برای همراهی و حمایت از نیروی انتظامی، رفع شود.
وی ادامه داد: با وجود دو عامل مهم تقوی مردم و اقدامات خوب امنیتی و انتظامی اعضای شورای تامین و در صف اول آنها نیروی انتظامی، استان لرستان طبق اعلام دبیرخانه شورای امنیت یکی از امنترین استانهای کشور است.
استاندار لرستان تصریح کرد: ممکنست احساس ناامنی در مقاطعی وجود داشته باشد ولی لرستان با وجود اصالت مردم و اقدامات انتظامی از استانهای امن کشور است که باید این مهم را نیز حفظ و ارتقا بدهیم.
شاهرخی گفت: ماموریت نیروی انتظامی یک ماموریت خطیر است، این مجموعه مسولیت آرامش جامعه را در خط مقدم برعهده دارد و روزمره با مردم سروکار دارد و مردم هم با دیدن آنها احساس آرامش میکنند.
وی افزود: امنیت از نیازهای اولیه و غیرقابل گذشت مردم است و حمایت و همکاری بین بخشی با نیروی انتظامی یک تکلیف قطعی برای ماست.
وی ادامه داد: باید با انجام دقیق ماموریت همراهی همه جانبه با نیروی انتظامی برای تامین امنیت بیشتر در جامعه نقش آفرینی کنیم.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: پرسنل نیروی انتظامی از زحمت کشترین نیروهایی هستند که در همه شرایط از تعطیلات گرفته تا جشن و عزا در کنار مردم هستند و لازم است علاوه بر همکاری در حوزه ماموریتی، از نظر سازمانی و خدماتی، حمایت شوند.
شاهرخی اظهارداشت: همه دستگاهها برای تامین حداقل شرایط جهت آرامش خانوادههای نیروی انتظامی بویژه در زمینه تامین مسکن و… همکاری نمایند.
وی ادامه داد: همکاری برای تامین زمین اماکن انتظامی، پایش تصویری و زیرساخت لازم برای ایجاد پاسگاه در شهرستانها نیز باید به صورت جدی مدنظر مدیران دستگاههای اجرایی باشد و همکاری لازم را با نیروی انتظامی به عمل آورند.
استاندار لرستان گفت: در حوزه مولدسازی هم با قید فوریت در خصوص اماکن نیروی انتظامی تعیین تکلیف و اقدام لازم انجام شود.
شاهرخی تصریح کرد: در حوزه زیرساختها و امکانات جنگ نیز آمادگی کامل در استان وجود دارد و از نظر فضا و…هیچ محدودیتی نداریم.
وی ادامه داد: لرستان با وفاق و همدلی در حال انجام ماموریتهای مهم این حوزه است.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به نقش مهم وزیر کشور در حوزه تامین امنیت اشاره و تصریح کرد: وجود دکتر مومنی وزیر کشور طبق فرمایشات مقام معظم رهبری یک فرصت برای کشور بویژه در بخشهای انتظامی و امنیتی است و حضور ایشان در این مقطع، یک دوره طلایی در حوزه امنیت است.