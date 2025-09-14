معاون راهبردی امور انتظامی کل قوا در وزارت کشور؛
امنیت سرمایهای است که باید همواره مورد توجه و پاسداشت قرار گیرد
معاون راهبردی امور انتظامی کل قوا در وزارت کشور ، توسعه و امنیت را دو مقوله درهمتنیده دانست و گفت: امنیت سرمایهای است که باید همواره مورد توجه و پاسداشت قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار رضا خلیلی روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه در نشست بررسی و تقویت زیرساختهای نظامی و امنیتی لرستان، با بیان اینکه امنیت دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: امنیت، اولویت نخست حکمرانی است و انتظار اصلی مردم از حکومت، پاسداری از هستی و آرامش آنان است که تحقق این امر نیازمند همکاری، همافزایی و تعامل همه دستگاهها میباشد چراکه هیچ نهادی به تنهایی قادر به تامین امنیت پایدار نیست و تنها با همگرایی میتوان آیندهای امنتر و بهتر را برای کشور رقم زد.
وی با تاکید بر اینکه امنیت یک مقوله فراموششده نیست، تصریح کرد: در بسیاری از موارد، مردم قدر این نعمت بزرگ را زمانی درمییابند که با کوچکترین خلل مواجه شوند.
معاون راهبردی امور انتظامی کل قوا در وزارت کشور به ضرورت بررسی دقیق رخدادها و حوادث اشاره کرد و گفت: نباید خسارتها را تنها به ضعف توان یا نبود آمادگی نسبت داد چراکه بررسیها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد خسارتها به ضعف زیرساختها برمیگردد.
سردار خلیلی اظهار داشت: به عنوان مثال در برخی ایستهای بازرسی، تجهیزات و نیروها آماده هستند اما سازههای ضعیف، امکان نفوذ و وارد کردن خسارت را فراهم میکند که اگر این زیرساختها تقویت شود، بسیاری از حوادث تلخ کاهش مییابد.
وی اولویتهای انتظامی کشور را در دو محور اساسی خلاصه کرد و افزود: نخست، برآورد دقیق نیازها است که اگر نیازها به درستی شناخته نشوند، منابع هدر میرود و آمادگی کامل حاصل نمیشود همچنین دومین اولویت، تجمیع منابع است که منابع متعددی در کشور داریم و اگر به صورت پراکنده مصرف شوند، کارآمدی کافی ایجاد نمیشود، اما با تجمیع آنها میتوان قدرت بیشتری برای مقابله با تهدیدات به دست آورد.
سردار خلیلی توسعه و امنیت را دو مقوله درهمتنیده دانست و اظهار داشت: امنیت بدون توسعه پایدار نمیماند و توسعه بدون امنیت امکانپذیر نیست و در کنار این دو باید سیستم اطلاعاتی قوی و کارآمد وجود داشته باشد تا از هرگونه غفلت جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: دشمن همواره در کمین است و به دنبال غافلگیر کردن میباشد بنابراین باید همواره هوشیار، آماده و مجهز باشیم.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی در چهار دهه گذشته نشان داده است با وجود همه سختیها، همواره در کنار مردم و حافظ آرامش آنها بوده است و شهدای انتظامی، مرزبانان، مدافعان حرم و شهدای امنیت با جانفشانی خود ثابت کردهاند که امنیت این کشور با خونهای پاک تضمین شده است.
سردار خلیلی با تاکید بر اینکه امنیت و توسعه باید به صورت همزمان و با محوریت نگاه علمی و عملیاتی پیش برود، گفت: اگر غفلت کنیم، خسارت خواهیم دید، اما اگر با برآورد دقیق نیازها و تجمیع منابع، همراه با تقویت زیرساختها و آمادگی اطلاعاتی پیش برویم، دشمن هرگز فرصت ضربه زدن نخواهد یافت و ملت ایران در سایه امنیت پایدار به مسیر پیشرفت خود ادامه خواهد داد.
وی ضمن گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از ایثارگری نیروهای خدوم انتظامی، امنیت را زیربنای توسعه و آرامش اجتماعی دانست و افزود: امروز اگر لبخند بر چهره مردم دیده میشود، حاصل تلاش بیوقفه نیروهایی است که با عشق به امنیت مردم شبها را بیخوابی میگذرانند و سختیها را به جان میخرند.