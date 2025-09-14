به گزارش ایلنا از رودبار،فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان اظهار کرد: محیط‌بانان منطقه حفاظت‌شده سیاهرود رودبار موفق به ثبت تصاویری از گشت‌وگذار یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده به همراه توله‌اش در دل جنگل‌های بکر این منطقه شدند. ثبت چنین لحظاتی از زندگی طبیعی خرس‌ها در منطقه سیاهرود، حاصل تلاش بی‌وقفه محیط‌بانان و همکاری مردم طبیعت‌دوست منطقه است. این رخداد نشان می‌دهد که با حفاظت اصولی و مشارکت مردمی، می‌توان به حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری امیدوار بود.

منطقه حفاظت‌شده سیاهرود با وسعتی بالغ بر ۲۸ هزار هکتار، زیستگاه گونه‌های نادری چون خرس قهوه‌ای، پلنگ، شوکا و سوسن چلچراغ است و از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های زیستی استان گیلان به شمار می رود.

