استاندار: فارس در اشتغال رتبه پنجم کشور را کسب کرد
تحریمها چالش جدی برای اشتغال استان ایجاد کرده است
استاندار فارس با اشاره به عملکرد این استان در حوزه اشتغال، اظهار داشت: استان فارس طی۵ ماه نخست سال جاری، موفق به کسب رتبه پنجم کشور در زمینه ایجاد و ثبت اشتغال شده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس با حضور معاونان، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد و صاحبنظران دانشگاهی برگزار شد و طی آن، دستاوردها و برنامههای استانی در حوزههای اشتغال، عدالت آموزشی، کاهش فقر، حملونقل و کارآفرینی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: رتبه نخست متعلق به استان تهران است که به دلیل شرایط خاص و منحصر به فرد خود، قابل مقایسه با سایر استانها نیست.
استاندار فارس در ادامه تصریح کرد: رتبههای دوم تا چهارم نیز به استانهایی تعلق دارد که از منابع نفتی برخوردارند و سرمایهگذاریهای گستردهای در بخش نفت در آنها صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: استان فارس، در مقایسه با استانهایی که فاقد منابع نفتی هستند و وزارت نفت در آنها سرمایهگذاری نکرده، در صدر جدول قرار دارد؛ این موفقیت حاصل تلاش هماهنگ و مؤثر مجموعه دستگاههای اجرایی استان است که توانستهاند چنین جایگاهی را برای فارس رقم بزنند.
در بخش دیگری از سخنان خود، امیری به عملکرد نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: علیرغم تلاشهای صورتگرفته، در ۲۲ بهمنماه سال گذشته، شاهد برگزاری جشن خروج بیش از ۵ هزار نفر از پوشش کمیته امداد بودیم؛ اما متأسفانه، آمارهای اخیر نشان میدهد که مجدداً گروهی دیگر تحت پوشش این نهاد قرار گرفتهاند. این امر بیانگر آن است که تحریمهای ظالمانه، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و مسئله اشتغال را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است.
وی همچنین یادآور شد: مهاجرتهای صورتگرفته از روستاها به شهرها و اسکان روستاییان در حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله عواملی است که موجب شده تعداد بیشتری از افراد نیازمند، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.
امیری در ادامه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حمایت از دانشآموزان نیازمند، اعلام کرد: بیش از ۴۷ میلیارد تومان اعتبار برای تهیه لوازمالتحریر دانشآموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی تصویب شده است. همچنین، برای دانشآموزانی که تحت پوشش این نهادها نیستند، منابعی از محل کمکهای مردمی و خیرین در نظر گرفته شده تا در آغاز سال تحصیلی جدید، این اقلام در اختیار آنان قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود، به موضوع کاهش فقر به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار در استان، کاهش فقر در دستور کار قرار گرفت و امروز نیز این موضوع در نشست شورای برنامهریزی استان مورد بررسی قرار گرفت.
امیری با تأکید بر اینکه مقابله با فقر، مأموریتی فرابخشی است، افزود: لازم است دستگاههای ذیربط در قالب یک مجموعه هماهنگ، با همکاری و همافزایی، در جهت تحقق این هدف گام بردارند.